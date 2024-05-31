В Харькове россияне дважды попали в плотную застройку: есть пострадавшие, а под завалами могут быть еще люди

Враг подло попал дважды в одно и то же место.

В ночь на 31 мая 2024 года в Харькове раздались взрывы.

К сожалению, произошло попадание в многоквартирный жилой дом. Есть разрушение и пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Предварительно прошли повторные прилеты туда же, куда и первые "приходы". По информации ГСЧС, под завалами пятиэтажки могут быть люди. Об этом заявил глава города Игорь Терехов.

"На данный момент известно об одном пострадавшем, госпитализированном в медицинское учреждение. Разбор и ликвидация пожара продолжаются", — уточнил информацию глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По информации мониторинговых каналов, Харьков в очередной раз был под обстрелом баллистики, – зенитные ракеты С-300.

Обновлено по состоянию на 00:47

По предварительным данным, количество пострадавших увеличилось до восьми человек – об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также: