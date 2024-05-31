В Харькове россияне дважды попали в плотную застройку: есть пострадавшие, а под завалами могут быть еще люди

Враг подло попал дважды в одно и то же место.
В ночь на 31 мая 2024 года в Харькове раздались взрывы.
К сожалению, произошло попадание в многоквартирный жилой дом. Есть разрушение и пожар. Информация о пострадавших уточняется.
Предварительно прошли повторные прилеты туда же, куда и первые "приходы". По информации ГСЧС, под завалами пятиэтажки могут быть люди. Об этом заявил глава города Игорь Терехов.
"На данный момент известно об одном пострадавшем, госпитализированном в медицинское учреждение. Разбор и ликвидация пожара продолжаются", — уточнил информацию глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По информации мониторинговых каналов, Харьков в очередной раз был под обстрелом баллистики, – зенитные ракеты С-300.
Обновлено по состоянию на 00:47
По предварительным данным, количество пострадавших увеличилось до восьми человек – об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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