В Харькове россияне сбросили авиабомбу на здание медучреждения: есть жертвы

Взрыв. / © Associated Press

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В пятницу, 25 июля, в Харькове произошли мощные взрывы. Россияне снова нанесли удары управляемой авиабомбой. Есть жертвы.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Удар по Харькову КАБом. По предварительной информации, Индустриальный район", - рассказал чиновник.

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Впоследствии мэр добавил, что КАБ попал в здание медицинского учреждения. Рядом также расположено еще одно помещение для лечения людей. Кроме того, поврежден частный дом недалеко от лечебного учреждения.

По состоянию на 11:50 известно о шести пострадавших и, по меньшей мере, одном погибшем.

Заметим, в Харькове с 11:04 объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о КАБе курсом на областной центр.

Напомним, накануне с утра Россия ударила двумя авиационными бомбами по Харькову. Под прицел попал Шевченковский район. Один удар произошел у жилого дома, второй – по гражданскому предприятию.

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Ближе к вечеру враг атаковал Харьков еще и беспилотником. Удар российского БпЛА был зафиксирован в Индустриальном районе города.

Известно про более 33 пострадавших, среди них дети. По состоянию на утро 25 июля, по информации местных властей, в больницах остаются пятеро пострадавших. Среди пациентов – двое детей в возрасте 1 года и 17 лет.

Дата публикации 15:58, 24.07.25 Количество просмотров 54 Тысячи людей остались без жилья! Враг сбросил авиабомбы на Харьков