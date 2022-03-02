В Харькове российская ракета упала возле здания горсовета (фото)

Пострадали офисные дома напротив.

В Харькове российская ракета упала возле здания горсовета. Пострадали офисные дома напротив.

Об этом 2 февраля сообщили в горсовете.

"Взрывное устройство не попало в здание Харьковского городского совета. Из-за силы удара в горсовете вылетели окна. Пострадали офисные дома напротив", - говорится в сообщении.