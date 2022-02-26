В Харькове российские войска уничтожили многоэтажку

Информация о потерпевших уточняется.

Российская армия попала в жилой дом в Харькове.

Об этом сообщила в "Фейсбуке" генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Уничтожен дом в Салтовском жилом массиве Харькова.

фото: Facebook Ирины Венедиктовой

"На фото жилой дом в Харькове. Только что. Салтовка. Бучмы, 40а. Информацию о пострадавших еще выясняем. Идут упорные бои", – говорится в сообщении Венедиктовой.

Тем временем Суспильне сообщает, что из дома по ул. Бучмы, 40 эвакуируют людей. Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта говорит, что скорая забрала "двух лежачих людей", которые не пострадали.

Напомним, российским оккупационным войскам удалось выйти на Южном направлении Украины на рубеж Скадовска и Голой Пристани. Отмечается, что в направлении продолжаются ожесточенные бои.