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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
18
Время на прочтение
1 мин

В Харькове российский дрон попал в АЗС: вспыхнул пожар

В Киевском районе Харькова российский ударный беспилотник попал в автозаправочную станцию, в результате чего вспыхнул пожар.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

В Киевском районе Харькова вражеский ударный беспилотник попал в автозаправочную станцию.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .

В результате попадания на территории АЗС возник пожар. На месте работают спасатели и другие профильные службы. Другие подробности относительно последствий атаки пока не сообщаются.

Напомним, что Харьков готовят к новой угрозе : вокруг города хотят создать антидроновый "купол"

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
18
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