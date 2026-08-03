В Харькове российский дрон попал в АЗС: вспыхнул пожар

Пожар, огонь / © pixabay.com

Реклама

В Киевском районе Харькова вражеский ударный беспилотник попал в автозаправочную станцию.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .

Реклама

В результате попадания на территории АЗС возник пожар. На месте работают спасатели и другие профильные службы. Другие подробности относительно последствий атаки пока не сообщаются.

Реклама

Напомним, что Харьков готовят к новой угрозе : вокруг города хотят создать антидроновый "купол"

Новости партнеров