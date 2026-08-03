- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 18
- Время на прочтение
- 1 мин
В Харькове российский дрон попал в АЗС: вспыхнул пожар
В Киевском районе Харькова российский ударный беспилотник попал в автозаправочную станцию, в результате чего вспыхнул пожар.
В Киевском районе Харькова вражеский ударный беспилотник попал в автозаправочную станцию.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .
В результате попадания на территории АЗС возник пожар. На месте работают спасатели и другие профильные службы. Другие подробности относительно последствий атаки пока не сообщаются.
Напомним, что Харьков готовят к новой угрозе : вокруг города хотят создать антидроновый "купол"
Комментарии
Сортировать: