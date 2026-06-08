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В Харькове российский дрон попал в хаб "Укрпочты": часть посылок уничтожена
По предварительной информации, объект подвергся частичным разрушениям. В то же время сообщается, что персонал не пострадал.
В Харькове, ночью 8 июня, в результате попадания российского беспилотника частично уничтожен хаб «Укрпочты».
Об этом генеральный директор компании Игорь Смилянский сообщил в Телеграм.
«Хаб частично уничтожен, но главное — все живы. Команда с ночи уже работает, чтобы посылки были доставлены максимально своевременно, и сегодня будет доставка по Харькову. Тем клиентам, чьи посылки были уничтожены, мы обязательно все компенсируем», — отметил Смилянский.
Атака по Украине 8 июня — последние новости
Оккупанты ударили «Шахедами» по городу Конотоп Сумской области. В результате атаки часть города осталась без электроснабжения. Ударом повредило частный дом и многоэтажку. По меньшей мере, три человека пострадали.
Пострадавших доставили в реанимацию. На месте атаки продолжается спасательная операция.
В Одессе двое пострадавших из-за утреннего удара. Люди ждали транспорт на остановке. Их госпитализировали с осколочными ранениями.