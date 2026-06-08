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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Харькове российский дрон попал в хаб "Укрпочты": часть посылок уничтожена

По предварительной информации, объект подвергся частичным разрушениям. В то же время сообщается, что персонал не пострадал.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В Харькове российский дрон попал в хаб "Укрпочты": часть посылок уничтожена

В Харькове, ночью 8 июня, в результате попадания российского беспилотника частично уничтожен хаб «Укрпочты».

Об этом генеральный директор компании Игорь Смилянский сообщил в Телеграм.

«Хаб частично уничтожен, но главное — все живы. Команда с ночи уже работает, чтобы посылки были доставлены максимально своевременно, и сегодня будет доставка по Харькову. Тем клиентам, чьи посылки были уничтожены, мы обязательно все компенсируем», — отметил Смилянский.

Атака по Украине 8 июня — последние новости

Оккупанты ударили «Шахедами» по городу Конотоп Сумской области. В результате атаки часть города осталась без электроснабжения. Ударом повредило частный дом и многоэтажку. По меньшей мере, три человека пострадали.

Пострадавших доставили в реанимацию. На месте атаки продолжается спасательная операция.

В Одессе двое пострадавших из-за утреннего удара. Люди ждали транспорт на остановке. Их госпитализировали с осколочными ранениями.

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Дата публикации
Количество просмотров
158
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