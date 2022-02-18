В Харькове с авто из кортежа Ярославского, сбившего человека, смыли следы ДТП

Эксперты выяснили, что передняя часть, колеса и днища были замыты.

В Харькове эксперты со следователями осмотрели автомобиль из кортежа бизнесмена Ярославского, который сбил насмерть мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

"Во время следственных действий изъяты все объекты следовой информации, имеющие значение для установления истины ДТП. Также эксперты выяснили, что к моменту изъятия указанных автомобилей отдельные их элементы, а именно – передняя часть, колеса и днищ, были замыты. Это свидетельствует о попытке фигурантами уголовного производства уничтожить следовую информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к дорожно-транспортному происшествию, а значит, избежать ответственности за совершение смертельного происшествия", — сообщили в полиции.

Тщательное освидетельствование ранее изъятых транспортных средств проведено в рамках назначенных комплексных судебных экспертиз.

Напомним, что ужин 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский авто ехал из Чугуева в направлении Харькова и насмерть сбил пешехода. Виновником аварии стал автомобиль из Ярославского кортежа. Водитель авто не остановился и помчался дальше. В МВД Украины 10 февраля сообщили, что правоохранители вызвали на допрос Ярославского.

Бизнесмен Александр Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда автомобиль из, вероятно, его кортежа насмерть сбил мужчину в Харьковской области. В компании Ярославского DCH сообщили, что за рулем авто с найденными на месте ДТП номерными знаками был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании.

Впоследствии из областного бюро судебно-медицинской экспертизы исчезли доказательства по делу о смертельном ДТП с кортежем Александра Ярославского. После огласки в СМИ пропавший пакет с вещами погибшего удивительным образом нашелся в подсобном помещении морга в Чугуеве.

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Ранее сообщалось о том, что открыто уголовное производство по факту исчезновения из Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы одежды погибшего мужчины (ссылка на этот материал). А уже 14 февраля вещдоки «нашлись» в служебном помещении этого учреждения (ссылка на этот материал).