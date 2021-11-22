В Харькове с подоконника 9 этажа сорвалась девушка, которая мыла окна

Девушка погибла на месте.
В Харькове с 9 этажа выпала 24-летняя девушка. От полученных травм она погибла на месте.
Об этом сообщает "ТРУХА".
Несчастный случай произошел вчера, 21 ноября, на улице Гвардейцев Широнинцев. Девушка мыла окна на 9 этаже, неудачно вылезла на подоконник, поскользнулась и упала с высоты. От полученных травм она скончалась на месте.
Девушка была гражданкой Азербайджана. После случившегося ее мать госпитализировали.
Напомним, что в Запорожье девушка решила покончить с собой, прыгнув с моста. В результате ее выловили из воды живой и доставили с травмами в медучреждение.
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