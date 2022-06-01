В Харькове из юридического университета отчислили студентку, сотрудничавшую с оккупантами Мариуполя

В Харькове из юридического университета отчислили студентку, сотрудничавшую с оккупантами Мариуполя

Коллаборантку из Мариуполя отчислили из престижного харьковского ЗВО.

В Харькове из Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого отчислили студенкту, сотрудничавшую с оккупантами в Мариуполе.

Об этом пишет пресс-служба вуза.

В учебном заведении отметили, что у них "нет места коллаборантам и предателям, избравшим сторону оккупанта".

"За последние несколько дней разными СМИ и пабликами в социальных сетях распространилась информация о том, что якобы студентка университета сотрудничает с оккупационными властями. И на подобные проявления реагируем безотлагательно. Согласно приказу ректора №192-С от 27.05.2022 Афанасьева Амина Виталиев была отчислена из университета", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Афанасьева перестала быть студенткой университета еще до того, как информация о ее коллаборационизме была распространена в СМИ. Дальнейшую правовую оценку действий коллаборантки должны дать правоохранительные органы.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в оккупированном Мариуполе студентка НЮУ им. Ярослава Мудрого Амина Афанасьева работает на должности руководителя так называемой общественной приемной движения "Донецкая республика". Афанасьева рассказывала пропагандистским СМИ о восстановлении Мариуполя.

Раньше в МВД рассказали о полицейских-изменниках, которые перешли на сторону оккупантов.

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