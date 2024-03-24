В Харькове самая сложная ситуация со светом: когда обещают возобновить стабильное электроснабжение

Руководитель "Укрэнерго" не рискнул называть точную дату возобновления стабильного электроснабжения в Харькове, но сделал обнадеживающее предположение.

После массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Харькова в городе надеются наладить стабильное электроснабжение уже к концу следующей недели.

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона.

По его словам, ситуация с электроснабжением в Харькове — самая тяжелая.

“У нас есть три сценария, каким образом можно увеличить подачу электричества потребителям города, мы сейчас по этим трем путям идем параллельно. Те единицы оборудования, которые мы сможем заживить, облегчат ситуацию для горожан”, — пообещал он.

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Владимир Кудрицкий не рискнул называть точную дату возобновления стабильного электроснабжения в Харькове, но сделал обнадеживающее предположение.

"Думаю, что в конце следующей недели или дней через 8-9 удастся существенно улучшить ситуацию", — сказал он.

Как сообщалось ранее, российская массированная атака по объектам энергетики в Харькове нанесла серьезные разрушения: здесь разрушены трансформаторные подстанции и ТЭЦ.

Напомним, по предварительным подсчетам, последние российские атаки нанесли ущерб государственной компании "Укрэнерго" по меньшей мере на 90-100 млн евро. Эти подсчеты касаются исключительно высоковольтного оборудования.

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