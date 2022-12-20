В Харькове сбили насмерть мужчину и женщину: полиция разыскивает свидетелей ДТП (фото)

В ДТП на проспекте Героев Сталинграда в Харькове погибли мужчина и женщина. Сначала одна машина сбила пешеходов, а затем на мужчину наехала еще и вторая машина.
Сегодня, 20 декабря, в Харькове мужчина и женщина оказались под колесами автомобиля "ВАЗ". Затем на мужчину наехал еще и Hyundai Sonata. От полученных травм пешеходы скончались.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 06:30 по проспекту Героев Сталинграда, 189.
"Автомобиль "ВАЗ-2109" под управлением 45-летнего водителя совершил наезд на мужчину и женщину. В дальнейшем на мужчину наехал автомобиль Hyundai Sonata. В результате происшествия 73-летний мужчина и 74-летняя женщина погибли", — говорится в сообщении.
На место происшествия выезжали работники следственно-оперативной группы. По предварительным данным, водители автомобилей были трезвыми.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Правоохранители просят очевидцев ДТП обращаться по телефону: 066-145-85-78 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к следователю Александру Ельникову.
Напомним, в ДТП в Италии погибла 38-летняя украинка Виктория Нетреба. В Сети разыскивают родственников женщины.
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