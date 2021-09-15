В Харькове сгорели шесть автомобилей, стоимостью в миллионы гривен (фото)

В Харькове сгорели шесть автомобилей, стоимостью в миллионы гривен (фото)

Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно. В обстоятельствах разбираются правоохранители.

В Харькове ночью 15 сентября на автостоянке сгорели шесть автомобилей. Огонь спасатели тушили с помощью пены.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Как стало известно, происшествие случилось на автостоянке, расположенной на улице Гагарина. Когда чрезвычайники прибыли на место происшествия, огнем уже были охвачены шесть транспортных средств.

Сначала загорелся автомобиль Toyota Rav4. Пламя было такой силы, что оно в считанные минуты перекинулось на другие авто. В целом огнем повреждены две Toyota Camry, еще одна Toyota Rav4, а также Daewoo Lanos и Hyundai IX

"Спасатели немедленно приняли меры по тушению пожара. Горящие автомобили покрыли слоем пены. Пострадавших нет", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС области.

Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

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