ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
98
Время на прочтение
1 мин

В Харькове "Шахед" попал в частный дом: есть погибшие и пострадавшие

В Харькове после удара вражеского "Шахеда" по частному дому возник пожар: два человека пострадали, есть информация об одном погибшем человеке.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Харькове в результате удара вражеского беспилотника по частному дому есть информация об одном погибшем человеке.

Об этом сообщил харьковский городской голова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.

Также на месте атаки пострадали два человека. После попадания вспыхнул пожар.

Все обстоятельства удара и масштабы разрушений уточняются. На месте работают соответствующие службы.

Информация дополняется.

Напомним, ранее был зафиксирован вражеский удар по Индустриальному району города Харькова . Российские террористы также атаковали объект критической инфраструктуры. В результате российских обстрелов были пострадавшие.

Дата публикации
Количество просмотров
98
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie