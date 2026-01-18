- Дата публикации
-
- Украина
В Харькове "Шахед" попал в частный дом: есть погибшие и пострадавшие
В Харькове после удара вражеского "Шахеда" по частному дому возник пожар: два человека пострадали, есть информация об одном погибшем человеке.
В Харькове в результате удара вражеского беспилотника по частному дому есть информация об одном погибшем человеке.
Об этом сообщил харьковский городской голова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.
Также на месте атаки пострадали два человека. После попадания вспыхнул пожар.
Все обстоятельства удара и масштабы разрушений уточняются. На месте работают соответствующие службы.
Информация дополняется.
Напомним, ранее был зафиксирован вражеский удар по Индустриальному району города Харькова . Российские террористы также атаковали объект критической инфраструктуры. В результате российских обстрелов были пострадавшие.