В Харькове «Шахед» попал в жилой район: есть пострадавшие, повреждены дома

Днем 5 апреля Россия ударила по Харькову реактивным «Шахедом». В Шевченковском районе зафиксированы попадания, повреждены дома.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, а также глава харьковской ОВА Олег Синегубов.

Какие последствия удара по Харькову

По предварительным данным, в результате атаки по Шевченковскому району Харькова есть пострадавшие, однако их количество и состояние устанавливаются. В близлежащих многоэтажках зафиксированы повреждения.

«Попадание — в землю рядом с многоквартирным жилым домом. Повреждено остекление окон жилых домов», — детализировал глава харьковской ОВА Олег Синегубов.

Из-за атаки пострадали 61-летняя и 89-летняя женщины — у обеих диагностировали острую реакцию на стресс.

По меньшей мере шесть жилых домов разрушены: повреждены кровли, выбиты окна, перебит газопровод и выведена из строя канализационная система.

На месте работают все экстренные службы, идет обследование территории. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Также зафиксирован удар по Слободскому району.

«По уточненной информации Ситуационного центра, попадание в Слободском районе произошло на открытой местности — из-за этого возник пожар, горит трава и кустарник. Пострадавших и разрушений нет», — отметил Терехов.

