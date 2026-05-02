Украина
259
1 мин

В Харькове "Шахед" влетел в квартиру на 12 этаже — власти сообщили детали

Дрон не сдетонировал, что позволило избежать пожара и разрушений.

Анастасия Павленко
БПЛА влетел в окно квартиры

БПЛА влетел в окно квартиры

Ночью, 2 мая, российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками типа «Шахед», один из которых попал в 12-й этаж многоквартирного жилого дома в Шевченковском районе.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях.

«23-летний мужчина пострадал в результате попадания вражеского БпЛА в многоэтажку в Шевченковском районе. Также острую реакцию на стресс испытали 25-летний мужчина и 77-летняя женщина. Медики предоставили пострадавшим всю необходимую помощь», — отметил он.

Ранее сообщалось, что боевая часть дрона не сдетонировала, что позволило избежать более тяжелых последствий и возможных жертв.

Утром россияне также атаковали Кривой Рог «Шахедами». А в Николаеве под удар «Шахедов» попала энергетическая инфраструктура.

