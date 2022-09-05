В Харькове шимпанзе разгуливала по городу, но дождь заставил помчаться назад в зоопарк

Уговоры смотрителя вернуться в зоопарк на животное не действовали.

В центре Харькова днем разгуливала сбежавшая из зоопарка шимпанзе, говорится в ТСН.

Прогулку животного сняли горожане. На кадрах и соцсетях можно увидеть, как шимпанзе самостоятельно переходит дорогу возле Госпрома и идет по городскому саду Шевченко.

А вот на площади Свободы ее уже нашла сотрудница зоопарка. Женщина присела возле обезьяны и пыталась уговорить ее вернуться домой, но беглецу, очевидно, хотелось еще прогуляться.

Однако помог мелкий дождь. Как только он начался, беглец подбежал к смотрительнице и сразу же надел курточку. А уже после этого добровольно за руку пошел в зоопарк.

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