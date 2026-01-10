ТСН в социальных сетях

В Харькове школьник жестоко убил мужчину: шокирующие детали дела

В суде подросток признал свою вину, однако это его не спасло от наказания.

Парень задержан

Парень задержан

В Харькове ученик 11 класса убил мужчину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Об этом говорится в приговоре Новобаварского районного суда Харькова.

«Обвиняемый пробрался на территорию заброшенного дома в Харькове через отверстие в заборе, где встретил ранее неизвестного ему наркозависимого мужчину. На почве личной неприязни к наркозависимым парень решил убить мужчину. Парень пошел в магазин, похитил там молоток-гвоздодер с резиновой ручкой Belt, — говорится в сообщении ведомства.

Затем он пришел в запущенный дом, в котором ночевал потерпевший, с молотком и раскладным ножом. Парень ударил мужчину молотком по голове не менее семи раз, а раскладным ножом — один раз в шею.

Парень скрылся с места преступления и сообщил о совершенном однокласснице в соцсети, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Подросток на суде свою вину признал полностью. Суд признал его виновным в умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет.

Напомним, в Полтавской области сын убил родного отца. Между ними произошел конфликт.

