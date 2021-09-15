В Харькове школьные ворота упали на 6-летнего ребенка: мальчик в реанимации

В Харькове школьные ворота упали на 6-летнего ребенка: мальчик в реанимации

Ребенок находится в тяжелом состоянии.

В Харькове на школьном стадионе ребенка привалило футбольными воротами. Мальчика госпитализировали, и он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Вчера, 14 сентября, около 18:00 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в медучреждение попала 6-летний ребенок. Мальчика обнаружили на школьном стадионе на улице Академика Павлова без сознания, рядом на земле лежали металлические футбольные ворота.

Мальчик в тяжелом состоянии находится в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

"Следователями сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает от 2 до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - сообщили в полиции.

Напомним, что в селе Кочубеевка Уманского района Черкасской области во время занятий на школьника упали футбольные ворота. Ребенок получил перелом основания черепа, сотрясение мозга и кровоизлияние.

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