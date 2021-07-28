В Харькове скорая, ехавшая на вызов, насмерть сбила пешехода

Мужчина скончался в карете скорой по дороге в медучреждение.

В Харькове скорая, которая ехала с включенной сиреной на вызов к пациенту, сбила мужчину, который внезапно вышел на дорогу. От полученных травм пострадавший скончался.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 26 июля, на проспекте Любови Малой. Водитель бригады скорой медицинской помощи ехал с включенными световыми и звуковыми сигналами. Внезапно на дорогу из-за припаркованного на обочине авто вышел 75-летний пенсионер и попал под колеса Citroen Jumper.

"По факту следователем внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового ", — сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, что вблизи поселка Любашевка на трассе Киев-Одесса рейсовый автобус сообщением Кишинев-Киев врезался в зерновоз, который стоял на обочине. Один человек погиб. Шестерых пострадавших — забрали в Любашевскую районную больницу.

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