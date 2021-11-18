В Харькове следователи открыли дело против родителей 16-летнего водителя, совершившего смертельное ДТП на проспекте Гагарина

На привлечение к ответственности родителей настаивают защитники пострадавших.

В Харькове могут привлечь к уголовной ответственности родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, совершившего смертельное ДТП, в результате которого погиб мужчина и пострадали трое пассажиров.

Об этом сообщает "Суспільне".

По словам спикера прокуратуры Харьковщины Дмитрия Чубенко, против родителей 16-летнего водителя открыли два уголовных производства.

"Открыто уголовное производство по статье 287 УКУ за допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих права управлять, и по статье 166 — невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия", — сказал Чубенко.

На привлечение к ответственности родителей настаивают защитники пострадавших. Дети погибшего в ДТП Игоря Носова и их адвокат Игорь Черняк встречались вчера, 17 ноября, с представителями власти и полиции.

"И уже становится очевидным, что основная "тактика защиты" семьи Николая будет направлена именно на то, чтобы вывести родителей из-под удара. Именно поэтому важно, чтобы следствие работало и дальше. И не просто работало, а делало все на максимум" "Да, это может быть первый такой прецедент в Украине. Должен быть первый показательный прецедент. Чтобы остальные задумались и обратили внимание на то, как проводят время их дети", — написал Черняк в своем фейсбуке 18 ноября.

Известно, что 16-летний водитель в момент ДТП ехал на автомобиле, зарегистрированном на его мать.

Напомним, что в Харькове группа адвокатов решила бесплатно представлять интересы пострадавших в ДТП с Infiniti на проспекте Гагарина. Защитники считают, что за случившееся должен отвечать не только 16-летний подросток.

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