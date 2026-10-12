В Харькове сложился целый подъезд 5-этажки после обстрела РФ: под завалами могут быть люди

Воздушная тревога / © ТСН

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В Харькове в Холодногорском районе в результате российского удара потерпел серьезные разрушения жилой дом. Обрушился целый подъезд, на месте возник пожар. И уже известно о пяти пострадавших людях.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По словам Терехова, один из последних ударов пришелся на жилой дом.

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«Очень серьезные разрушения — сложился целый подъезд. По предварительной информации, один из последних ударов пришелся по жилому дому — под завалами могут быть люди. На месте пожар», — написал городской голова.

«Прилет» в Холодногорском районе в 5-ти этажный жилой дом

Синегубов уточнил, что удар понес жилой дом в Холодногорском районе. По предварительным данным, в подъезде могут быть заблокированы люди.

«Экстренные службы направляются на место „прилета“», — сообщил начальник ОВА.

Зафиксировано частичное разрушение жилого дома. Подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи работают на месте ушиба.

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«Пять человек пострадали в результате вражеского „прилета“ по Холодногорскому району. Медики оказывают всю необходимую помощь», — сообщил он.

Тем временем в Киеве снова раздаются взрывы без объявления тревоги. Поздним вечером, 12 октября, РФ атакует столицу.

В Кропивницком прогремели взрывы и выстрелы. Там мужчина с автоматом и гранатами устроил стрельбу и серию взрывов. Полиция перекрыла улицу и пыталась его задержать. Полиция оцепила район и пыталась задержать его.

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