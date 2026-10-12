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В Харькове сложился целый подъезд 5-этажки после обстрела РФ: под завалами могут быть люди
По предварительной информации, один из последних ударов пришелся по жилому дому. На месте — пожар.
В Харькове в Холодногорском районе в результате российского удара потерпел серьезные разрушения жилой дом. Обрушился целый подъезд, на месте возник пожар. И уже известно о пяти пострадавших людях.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По словам Терехова, один из последних ударов пришелся на жилой дом.
«Очень серьезные разрушения — сложился целый подъезд. По предварительной информации, один из последних ударов пришелся по жилому дому — под завалами могут быть люди. На месте пожар», — написал городской голова.
«Прилет» в Холодногорском районе в 5-ти этажный жилой дом
Синегубов уточнил, что удар понес жилой дом в Холодногорском районе. По предварительным данным, в подъезде могут быть заблокированы люди.
«Экстренные службы направляются на место „прилета“», — сообщил начальник ОВА.
Зафиксировано частичное разрушение жилого дома. Подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи работают на месте ушиба.
«Пять человек пострадали в результате вражеского „прилета“ по Холодногорскому району. Медики оказывают всю необходимую помощь», — сообщил он.
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