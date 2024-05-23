В Харькове снова произошли взрывы: россияне ударили авиабомбами

Во время предварительной атаки враг выпустил ракеты.

В четверг, 23 мая, в Харькове снова произошли взрывы. Российская армия нанесла удары управляемым авиабомбам.

Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Снова удары. Будьте в укрытиях", — сообщил глава областной военной администрации.

Об обстреле сообщил и мэр: "Харьков снова под ударом. Будьте осторожны".

Впоследствии Синегубов уточнил, что российские оккупанты нанесли два удара КАБами по Харькову и Дергачам. Между тем руководитель Дергачевской МВА добавил, что в результате удара ранения получили мужчина и женщина. Также повреждены не менее пяти частных домов и гражданские машины.

Заметим, что Воздушные силы ВСУ в 13:48 предупреждали о пусках КАБ тактической авиацией на Харьковщине. Тревога в регионе продолжается с 05:27.

Как сообщалось, сегодня около 10:30 россияне массированно ударили по Харькову. оккупанты выпустили 15 ракет. Предварительно, С-300. В частности, под обстрел попала местная типография.

Сначала сообщалось о двух жертвах мощного удара. Впрочем, количество погибших стремительно растет. По состоянию на 13:30 известно о семи погибших.

Читайте также: