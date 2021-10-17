В Харькове собаки загрызли 81-летнюю женщину: подробности

Погибшая и ее дочь удерживали дома пять собак бойцовской породы.
В Харькове к оператору "102" позвонила женщина и сообщила, что обнаружила тело своей соседки, которую загрызли собаки.
Об этом информирует отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Информация поступила в полицию 16 октября около 17:00. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа отдела полиции.
Полицейские установили личность погибшей. Это 81-летняя жительница дома. Погибшая и ее дочь удерживали в домовладении 5 собак бойцовской породы.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
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