В Харькове сообщили о заминировании больницы с больными COVID-19

В Харькове сообщили о заминировании больницы с больными COVID-19

Взрывотехники и полицейские проверяют 6 медицинских учреждений.

В субботу, 9 октября, в городе Харькове поступило анонимное сообщение о заминировании шести больниц, в которых находятся пациенты с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в Telegram-канале "ТруХа", опубликовав фото из одного из медучреждений.

В подписи к фотоснимку уточнили, что взрывотехники и полиция приехали в Чернобыльскую больницу, куда непрерывным потоком кареты скорой помощи привозят больных с коронавирусом.

Кроме этого медицинского учреждения, по данным Telegram-канала, в милицию также поступило сообщение о заминировании взрослой и детской "инфекционки", железнодорожной больницы — всего взрывчатку ищут в шести "ковидних" больницах.

"У родственников госпитализированных пациентов наблюдается паника, но врачи уверяют, что все медицинские услуги предоставляются в полном объеме", — говорится в заметке в Telegram.

В комментариях пользователи предполагают, что такими анонимными звонками "развлекаются" жители ОРДЛО или России.

Напомним, ранее во Львове аноним сообщил в полицию, что в пятиэтажке — бомба, которая вот-вот взорвется.

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