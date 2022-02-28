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Ситуация в Харькове: в результате обстрелов российских оккупантов погибла женщина, двое детей ранены

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7-летний и 4-летний мальчик доставлены в больницу с пулевыми ранениями тела.

Вечером 28 февраля в Харькове произошла перестрелка между Вооруженными Силами ВСУ и диверсионной группой РФ.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 28 февраля вблизи перекрестка ул. Деревянко и просп. Науки г. Харькова состоялось сражение между ВСУ и диверсионной группой РФ.

В результате обстрелов со стороны военных РФ погибла женщина. 7-летний и 4-летний мальчик доставлены  в больницу с пулевыми ранениями тела.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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