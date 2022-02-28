Ситуация в Харькове: в результате обстрелов российских оккупантов погибла женщина, двое детей ранены

Ситуация в Харькове: в результате обстрелов российских оккупантов погибла женщина, двое детей ранены

7-летний и 4-летний мальчик доставлены в больницу с пулевыми ранениями тела.

Вечером 28 февраля в Харькове произошла перестрелка между Вооруженными Силами ВСУ и диверсионной группой РФ.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 28 февраля вблизи перекрестка ул. Деревянко и просп. Науки г. Харькова состоялось сражение между ВСУ и диверсионной группой РФ.

В результате обстрелов со стороны военных РФ погибла женщина. 7-летний и 4-летний мальчик доставлены в больницу с пулевыми ранениями тела.