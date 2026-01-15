- Дата публикации
В Харькове сотни тысяч людей без света и тепла — Зеленский
Украинский президент отметил потребности для защиты и укрепления ПВО.
В четверг, 15 января, в результате удара российской террористической армии по энергетическому объекту в городе Харькове сотни тысяч людей остались без света и тепла.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте.
«Российские удары во время такой холодной зимы добавляют нам серьезных вызовов», — подчеркнул он.
Проинформировав генсека НАТО об этих обстрелах россиян, украинский президент отметил потребности для защиты и укрепления ПВО.
«Программа PURL очень нам в этом помогает, и мы рассчитываем, что в этом месяце сумма взносов в нее увеличится», — отметил Зеленский.
Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российским ударом в городе разрушен крупный объект критической энергетической инфраструктуры. Он заверил, что коммунальщики и энергетики делают все возможное, чтобы минимизировать последствия вражеских ударов и удержать управляемость ситуации.