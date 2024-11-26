В Харькове сотрудник метро предупреждала в Telegram о перемещении ТЦК и ВСУ

В Харькове работница метрополитена размещала в Telegram информацию о местонахождении ВСУ и ТЦК.

Киевский районный суд Харькова признал женщину виновной и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на три года.

По данным следствия, женщина, по меньшей мере, восемь раз публиковала в одном из чатов сообщения о пребывании военного формирования на станции метрополитена "Академика Барабашова".

14 ноября харьковчанка заключила с прокурором соглашение о признании виновности.

Ей отменили меру пресечения в виде содержания под стражей и освободили в зале суда. Также у осужденной конфисковали мобильный телефон.

Напомним, СБУ задержала "крота" российского ГРУ, который передавал оккупантам планы спецопераций Сил обороны в тылу врага. Больше всего его интересовали разведданные о диверсионно-разведывательных рейдах украинских спецназовцев за линию фронта на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях.

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