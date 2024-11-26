В Харькове сотрудник метро предупреждала в Telegram о перемещении ТЦК и ВСУ

На судебном заседании женщина вину признала.
В Харькове работница метрополитена размещала в Telegram информацию о местонахождении ВСУ и ТЦК.
Киевский районный суд Харькова признал женщину виновной и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на три года.
По данным следствия, женщина, по меньшей мере, восемь раз публиковала в одном из чатов сообщения о пребывании военного формирования на станции метрополитена "Академика Барабашова".
14 ноября харьковчанка заключила с прокурором соглашение о признании виновности.
Ей отменили меру пресечения в виде содержания под стражей и освободили в зале суда. Также у осужденной конфисковали мобильный телефон.
Напомним, СБУ задержала "крота" российского ГРУ, который передавал оккупантам планы спецопераций Сил обороны в тылу врага. Больше всего его интересовали разведданные о диверсионно-разведывательных рейдах украинских спецназовцев за линию фронта на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях.
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