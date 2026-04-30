В Харькове совершен смертельный наезд на мать пленного азовца: кто был за рулем

Татьяна Потапова

Мать пленного защитника «Азовстали», 52-летняя Татьяна Потапова, умерла в больнице после того, как на нее был совершен наезд на пешеходном переходе в Харькове. За рулем автомобиля, который совершил смертельное ДТП, находился местный милиционер.

Об этом сообщил представитель территориального управления ГБР Александр Белка в комментарии «Суспільне Харків».

По его словам, по этому факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 415 УК Украины — нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего.

По предварительной информации ГБР, водитель был трезвым. Сейчас продолжаются все необходимые следственные действия и назначены экспертизы.

Ранее сестра погибшей женщины Елена сообщила изданию Kharkiv Today, что Татьяна как раз шла на работу и переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе возле Дома печати, когда ее сбил водитель белого внедорожника.

«По нашей информации, он является действующим сотрудником СБУ. Он не уехал с места ДТП и говорит, что вызвал скорую», — сказала она.

Харьковское сообщество семей защитников «Азовстали» заявило, что за рулем был сотрудник СБУ, который ехал на высокой скорости. Водитель не заметил женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

«Ассоциация семей защитников „Азовстали“» назвала смерть Потаповой «невосполнимой утратой для родных и всего сообщества семей пленных, которые ежедневно живут в боли, ожидании и борьбе за своих самых дорогих».

Организация требует честного, прозрачного и справедливого расследования.

«Независимо от должностей, статусов или принадлежности к любым структурам, ответственность должна быть неотвратимой», — говорится в заявлении сообщества.

Напомним, ранее во Львове прокурор, который пьяным побил чужое авто, сохранил свою должность. Вместо увольнения ему лишь на полгода запретили претендовать на повышение.

