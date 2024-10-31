В Харькове спасатели извлекли из-под завалов тело 15-летнего парня (видео)

В Харькове из-под завалов многоэтажки, в которую попали КАБом россияне, спасатели извлекли тело 15-летнего парня.

Об этом передает ГСЧС.

Таким образом, до 3 человек возросло число погибших в результате российского авиаудара по многоэтажке города. Из них двое детей. Еще 36 человек пострадали.

Аварийно-спасательные работы и разбор завалов продолжаются.

Ранее спасатели сообщали, что нашли тело этого подростка, но некоторое время не могли его деблокировать. Также в результате попадания КАБ в многоэтажку погиб еще один ребенок — 12-летний мальчик.

Напомним, вечером 30 октября в Харькове прогремел взрыв. В нижней части города исчез свет. Позже стало известно о попадании КАБ в многоэтажку.

Президент Зеленский отреагировал на удар по Харькову.

В Харькове спасатели извлекли из-под завалов тело 15-летнего парня

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