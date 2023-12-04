В Харькове спасатели извлекли тела двух работников газовой службы из-под слоя грунта (видео)

6 единиц техники и 32 спасателя прибыли на место по вызову.

В Харькове двое работников газовой службы погибли в результате обрушения почвы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"В 18.26 поступило сообщение, что во время проведения аварийных работ работниками газовой службы на подземном газопроводе по ул. Шевченко произошел оползень, под слоем земли оказались двое мужчин", — заявили спасатели.

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

К месту происшествия сразу направили спасательную технику и 32 спасателя. Они пытались быстро откопать из-под земли мужчин, но после извлечения они уже были без признаков жизни.

Ранее ТСН.ua сообщал, что в Сумской области под обрушением почвы погиб ребенок. Это произошло в городе Лебедин на территории бывшего предприятия, куда двое школьников – 12 и 13 лет – ходили откапывать металлолом. По факту гибели ребенка полиция открыла уголовное производство.

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