В Харькове спасатели ликвидировали последствия вражеских ракетных ударов

Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.
10 января около 22:30 враг нанес ракетные удары по центральной части города Харькова. Две ракеты попали в здание отеля.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в социальных сетях.
К месту происшествия сразу были направлены подразделения ГСЧС, Нацполиции и экстренной медицинской помощи.
На момент их прибытия были обнаружены повреждения трехэтажного здания гостиницы, а также припаркованных рядом легковых автомобилей.
Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.
Из здания было эвакуировано 8 человек.
По предварительным данным, 11 человек пострадали — это персонал и гости гостиницы, из которых один иностранный журналист.
На месте происшествия работали 9 единиц пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава ГСЧС.
Напомним, РФ ракетами "демилитаризировала" детский оздоровительный центр в Харькове.
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