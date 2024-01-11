В Харькове спасатели ликвидировали последствия вражеских ракетных ударов

10 января около 22:30 враг нанес ракетные удары по центральной части города Харькова. Две ракеты попали в здание отеля.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в социальных сетях.

К месту происшествия сразу были направлены подразделения ГСЧС, Нацполиции и экстренной медицинской помощи.

На момент их прибытия были обнаружены повреждения трехэтажного здания гостиницы, а также припаркованных рядом легковых автомобилей.

Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

Из здания было эвакуировано 8 человек.

По предварительным данным, 11 человек пострадали — это персонал и гости гостиницы, из которых один иностранный журналист.

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На месте происшествия работали 9 единиц пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, РФ ракетами "демилитаризировала" детский оздоровительный центр в Харькове.

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