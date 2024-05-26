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В Харькове спасатели продолжают разбирать завалы в уничтоженном "Эпицентре"

В Харькове спасатели продолжают разбирать завалы в уничтоженном "Эпицентре"

Спасатели продолжают работать на месте трагедии / Фото: Суспільне

Сейчас речь идет о 17 пропавших без вести.

Ночью разбор завалов в уничтоженном российской атакой "Эпицентре" в Харькове продолжается.

Об этом информирует Общественное.Харьков.

"Вся семья 20-летней девушки сегодня пошла за покупками туда, где прилетели две авиабомбы. 12-летняя сестра и мама уже не отвечают на звонки, домой они не вернулись. Отец был вместе с ними — сейчас он в больнице с контузией. К месту Мы уже будем искать ее родных, к сожалению, среди погибших», — рассказал начальник следственного управления полиции области Сергей Болвинов историю одной из жертв ударов РФ.

Полиции известно о 17 людях, пропавших без вести во время российской атаки, сообщал Болвинов.

Напомним, 25 мая армия РФ нанесла удар по Харькову. Известно о 6 погибших, 40 раненых.

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