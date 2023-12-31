В Харькове спасатели продолжают устранять последствия российской атаки: зафиксировано 4 прилете

Враг снова нанес атаки по Харькову.
Ночью 31 декабря 2023 года российские беспилотники атаковали центр города Харькова.
Об этом сообщает Общественное.
В постройках возникли пожары.
Как спасатели устраняют последствия попаданий и ранены ли — смотрите в видео.
В Харькове всего зафиксировали четыре попадания российских беспилотников ночью 31 декабря, сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
По его словам, частично разрушены административные здания, здание коммунального предприятия и банка Киевского района города; информацию о раненых выясняют.
По факту попаданий начались досудебные расследования по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса – нарушение законов и обычаев войны.
Напомним, что в ночь на 31 декабря 2023 года в Харькове прозвучали взрывы.
Позже стало известно, что в Харькове по причине вражеской атаки есть несколько прилетов в центре города.
Также над Харьковом сбили несколько вражеских беспилотников, а по гостинице в городе попали "Искандер-М".
К тому же в Харькове в результате атаки повреждений получили здания в центре города, есть разрушение сетей водоснабжения.
Напомним, Российская Федерация снова устроила массированный обстрел Украины и запустила крылатые ракеты по мирным городам. Обо всех подробностях читайте в новости.
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