В Харькове спасатели продолжают устранять последствия российской атаки: зафиксировано 4 прилете

Враг снова нанес атаки по Харькову.

Ночью 31 декабря 2023 года российские беспилотники атаковали центр города Харькова.

Об этом сообщает Общественное.

В постройках возникли пожары.

Как спасатели устраняют последствия попаданий и ранены ли — смотрите в видео.

В Харькове всего зафиксировали четыре попадания российских беспилотников ночью 31 декабря, сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, частично разрушены административные здания, здание коммунального предприятия и банка Киевского района города; информацию о раненых выясняют.

По факту попаданий начались досудебные расследования по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса – нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, что в ночь на 31 декабря 2023 года в Харькове прозвучали взрывы.

Позже стало известно, что в Харькове по причине вражеской атаки есть несколько прилетов в центре города.

Также над Харьковом сбили несколько вражеских беспилотников, а по гостинице в городе попали "Искандер-М".

К тому же в Харькове в результате атаки повреждений получили здания в центре города, есть разрушение сетей водоснабжения.

Напомним, Российская Федерация снова устроила массированный обстрел Украины и запустила крылатые ракеты по мирным городам. Обо всех подробностях читайте в новости.

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