В Харькове сразу три музыкальных группы забрали в ТЦК прямо во время концерта

По всей Украине сотрудники ТЦК продолжают устраивать массовые облавы.

На этот раз в Харькове ТЦК в сопровождении полиции провели рейд в клубе, где было запланировано выступление трех музыкальных групп. Речь идет о "True Tough", "Ґрунт палає" та "Mordox". По словам очевидцев, на место прибыло более 20 сотрудников, которые проверяли документы не только у артистов, но и у посетителей события. В результате некоторым задержанным мужчинам были вручены повестки, а один из членов команды уже отправлен на обучение.

Группа "Ґрунт палає"

"В Харькове накрыли концерт, забрали True Tough. Забрали телефоны, менеджера не пускали. Забрали также участников других групп, которые должны были играть. Всех кроме Романа. Покрутили посетителей также. По словам очевидцев, рейд был из 20+ представителей ТЦК и полиции. Задержанным выдали повестки, звукорежиссера концерта отправили на обучение", — сообщает Telegram-канал "Сата зухвало про музло".

Группа "Mordox"

К слову, на следующий день музыкальные коллективы должны были присоединиться к благотворительному концерту в Киеве. Однако, как пишет организатор события, "из-за форс-мажорных обстоятельств" три группы пришлось убрать из запланированной программы концерта в столице.

"Друзья, к сожалению, из-за форс-мажорных обстоятельств, которые не зависят от нас и на которые мы не можем повлиять как организаторы, три группы (Ґрунт палає, Mordox, True Tough) не смогут выступить сегодня, но концерт все равно состоится при участии других трех анонсированных команд", – пишет Neformat в Instagram.

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