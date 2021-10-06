В Харькове среди белого дня пьяный мужчина украл микроавтобус с картофелем

Теперь ему грозит до 5 лет заключения.

Микроавтобус с картофелем вместо зарплаты: в Харькове среди белого дня пьяный мужчина украл "Газель".

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 6 октября.

Отмечается, что дерзкое похищение снял регистратор одного из автомобилей. На этих кадрах видно, как миниавтобус медленно трогается с места. Но водитель не может вырулить на дорогу и цепляет два припаркованных легковых автомобиля. Уехать удалось после нескольких попыток.

По словам очевидцев, в авто на момент похищения было картофеля на 28 тысяч гривен. Впрочем нашли машину уже пустой. Ее судьбу сейчас выясняют полицейские. Похитителя задержали — он объяснил, что должен был починить "Газель", однако владелица машины якобы не рассчиталась за предыдущий ремонт, поэтому решил просто угнать машину.

Новости Украины: в Харькове средь бела дня пьяный мужчина украл "Газель"

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