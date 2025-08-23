В Харькове столкнулись автомобиль Toyota, троллейбус и автобус: пострадали восемь человек (фото)

ДТП в Харькове с автомобилем Toyota, троллейбусом и автобусом / © Facebook/Полиция Харьковщины

В Харькове произошло ДТП с участием автомобиля Toyota, троллейбуса и автобуса. Есть пострадавшие.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

«23 августа на проспекте Героев Харькова произошло столкновение автомобиля Toyota, троллейбуса и автобуса. В результате аварии пострадали шесть пассажиров общественного транспорта, среди которых 16-летняя девушка. Также травмированы водитель и пассажир легковушки», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

ДТП в Харькове с автомобилем Toyota, троллейбусом и автобусом / © Facebook/Полиция Харьковщины

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

Следователи решают вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

