В Харькове столкнулись автомобиль Toyota, троллейбус и автобус: пострадали восемь человек (фото)
В результате аварии пострадали шесть пассажиров общественного транспорта, среди которых 16-летняя девушка. Также травмированы водитель и пассажир легковушки.
В Харькове произошло ДТП с участием автомобиля Toyota, троллейбуса и автобуса. Есть пострадавшие.
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
«23 августа на проспекте Героев Харькова произошло столкновение автомобиля Toyota, троллейбуса и автобуса. В результате аварии пострадали шесть пассажиров общественного транспорта, среди которых 16-летняя девушка. Также травмированы водитель и пассажир легковушки», — говорится в сообщении.
Все пострадавшие доставлены в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.
Следователи решают вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
