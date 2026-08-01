В Харькове столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль: травмировались люди (фото)

ДТП в Харькове

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В Холодногорском районе Харькова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса Mercedes-Benz и автомобиля Kia K5. В результате столкновения травм получили пять человек, среди которых оба водителя и три пассажира.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

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«Предварительно установлено, что произошло столкновение автобуса Mercedes-Benz, который осуществлял регулярные пассажирские перевозки, под управлением 36-летнего водителя и автомобиля Kia K5 под управлением 63-летнего мужчины», — пишут в полиции.

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В результате ДТП травмы получили пять человек: 36-летний водитель автобуса, две его пассажирки в возрасте 37 и 44 года, 63-летний водитель легковушки и его 52-летний пассажир.

Всем травмированным оказывается необходимая медицинская помощь.

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

Информацию об аварии зарегистрировали в Едином учете, решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Киеве военный в статусе СОЧ на высокой скорости протаранил Volkswagen, водитель которого погиб на месте от полученных травм.

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