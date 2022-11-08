В Харькове, страдающем от обстрелов РФ, уродила маракуя (фото)

Маракуя будет созревать в помещении, поскольку она была высажена поздно.

В Харькове, который ежедневно страдает от российских обстрелов, осенью уродила маракуя. Все огородные растения в это время уже померзли, субтропический инжир тоже сбросил листья.

Об этом рассказал доктор сельскохозяйственных наук Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН Сергей Авраменко.

"Такая особенность этого вида – низкая морозостойкость в начале вегетации и высокая – в конце сезона. Уверен, что эта малораспространенная тропическая культура через... лет будет выращиваться на огородах у многих украинцев", — отметил Авраменко.

Он объяснил, что маракуя неплохо созревает уже после уборки в теплом помещении. Однако если высадить ее вовремя, она будет созревать и на кусте.

Напомним, в одном из сел Харьковской области местный житель закопал на своем огороде флаг Украины. Мужчина не хотел, чтобы россияне осквернили флаг во время оккупации.

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