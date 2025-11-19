ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
155
Время на прочтение
1 мин

В Харькове стремительно растет количество раненых в результате российской атаки: два десятка пострадавших

В Харькове продолжается ликвидация последствий массированной ночной атаки «шахедами», во время которой пострадали не менее 20 человек, в том числе 13-летняя девочка.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Харьков

Харьков / © из соцсетей

В ночь на среду российская армия атаковала Харьков 18 ударными БпЛА типа «Shahed». Попадания зафиксированы в двух районах города - Слободском и Основянском.

Среди пострадавших – 13-летняя девочка, у которой медики диагностировали острую реакцию на стресс. В общей сложности на эту минуту помощь получают 20 травмированных. У людей ожоги и травмы различной степени тяжести.

В Слободском районе враг нанес удары по четырем локациям, причинив разрушение гражданской инфраструктуры и пожара. В Основянском районе обломки и взрывная волна повредили жилой дом.

Спасатели, полиция и коммунальные службы трудятся на месте. С многоэтажки эвакуированы 28 жителей.

Напомним, ранее мы писали о том, что появилось видео последствий обстрела Балаклеи.

Дата публикации
Количество просмотров
155
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie