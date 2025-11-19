В Харькове стремительно растет количество раненых в результате российской атаки: два десятка пострадавших

Харьков / © из соцсетей

В ночь на среду российская армия атаковала Харьков 18 ударными БпЛА типа «Shahed». Попадания зафиксированы в двух районах города - Слободском и Основянском.

Среди пострадавших – 13-летняя девочка, у которой медики диагностировали острую реакцию на стресс. В общей сложности на эту минуту помощь получают 20 травмированных. У людей ожоги и травмы различной степени тяжести.

В Слободском районе враг нанес удары по четырем локациям, причинив разрушение гражданской инфраструктуры и пожара. В Основянском районе обломки и взрывная волна повредили жилой дом.

Спасатели, полиция и коммунальные службы трудятся на месте. С многоэтажки эвакуированы 28 жителей.

