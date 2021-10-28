В Харькове суд избрал меру пресечения 16-летнему водителю Infiniti, совершившему смертельное ДТП

Подросток будет находиться под арестом.
В Харькове суд избрал меру пресечения водителю, совершившему смертельное ДТП на проспекте Гагарина, в результате которого погиб 58-летний водитель другого авто и пострадали трое пассажиров Infiniti. Подросток будет под арестом 60 суток без права внесения залога.
Об этом стало известно по окончании заседания суда.
Подозреваемый в совершении ДТП, не может выйти под залог, поскольку сейчас отбывает условный срок наказания за стрельбу в супермаркете.
Во время заседания суда прокурор рассказал, что 16-летний Николай Х* после ДТП назывался чужим именем и указывал неправильный адрес проживания, пытался скрыться из больницы и из туалета медучреждения позвонил в полицию и сообщил о похищении автомобиля.
Сам подозреваемый на суде заявил, что раскаивается в содеянном и попросил прощения у семьи погибшего мужчины.
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