В Харькове суд избрал меру пресечения блогеру, который оплевал патрульного

По словам пострадавшего правоохранителя, его обидчик имел целью набрать просмотров своего видео и ему все равно было в кого плевать.

В Харькове суд избрал меру пресечения автоблогеру из Днепра Виталию Санжакову, который плюнул патрульному в лицо.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Слушание прошло в Киевском райсуде Харькова. Представитель прокуратуры просил для блогера круглосуточного домашнего ареста, а защитник вообще возражал против подозрения и ареста.

Я не знаю, почему Виталий Александрович скромно молчит, ведь у него есть удостоверение журналиста, и он выполнял свои обязанности. языка», — сказал адвокат блогера Юрий Кубай.

Обвиняемый вел прямую трансляцию заседания суда, а также отказался предоставить объяснение суду.

"Вот у вас камеры, на них есть свет, если бы вас я сейчас ударил бы трижды по камере, после этого сломал бы вам микрофон и свет, а вы — патрульный, но я не могу вас ударить, чтобы вы делали? Что сделано, то сделано", — сказал Виталий Санжаков в комментарии журналистам.

Патрульный Сергей Морозов, в которого плюнул блогер, рассказал, что последний ему угрожал, а его поведение назвал таким, которое не присуще "здравомыслящему человеку".

"Я оцениваю его действия как угрозу для себя и своей семьи. Человек решил сделать "хайп" в Интернете, ему было все равно, в кого плевать — должен был сделать определенные действия, чтобы создать резонанс для его каналов в Интернете. После этого инцидента ни новых угроз, ни извинений не было", — сказал в комментарии патрульный.

Суд избрал блогеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Напомним, что адвокат блогера из Днепра Виталия Санжакова, автор плюнувшего в патрульного автора VitosDnepr считает, что у правоохранителей нет оснований для привлечения его клиента к уголовной ответственности.

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