В Харькове судили мужчину из-за секс-видео его жены с любовником

В Харькове судили мужчину, обвиненного в том, что он снял секс -видео с участием своей жены и неизвестного и якобы продавал на порносайте.

Об этом идет речь в приговоре Киевского районного суда Харькова.

Жителя Харькова обвинили в изготовлении и распространении порнографии. По данным следствия, он якобы еще в 2017 снял секс-видео с участием своей жены и ее любовника и опубликовал на порносайте. Просмотр порно был платным и доступ к нему можно было держать только после оплаты.

На суде мужчина вину категорически возразил. Он отметил, что не снимал порнографию и не знал, чем занимается его жена.

Сотрудник полиции на суде заявил, что в ходе досудебного следствия была осуществлена "оперативная закупка" интимного видео. Также IP-адрес, с которого загрузили видео, принадлежал подозреваемому.

"В ходе оперативной закупки, был привлечен конфидент, который пополнил счет на странице этого сайта и получил доступ к видео порнографического характера. Деньги конфидент получил согласно постановлению. Отметил, что, проведя анализ электронного ящика этого сайта, было установлено еще несколько человек, которые просматривали видео на нем, перечислив средства. Сообщил, что трансляция указанного видео, была в сети Интернет", - говорится в показаниях правоохранителя.

Суд проанализировал доказательства следствия и признал жителя Харькова невиновным в изготовлении и распространении порно. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, в Харькове пара занялась сексом на газоне, потому что из кафе выгнали.

Читайте также: