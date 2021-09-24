В Харькове судили сирийца, который финансировал террористическую организацию "Талибан"

Предприниматель из Харькова пересылал деньги террористам.

В Харькове суд вынес приговор предпринимателю, гражданину Украины, уроженцу Сирийской Арабской Республики, который оказывал финансовую помощь "Талибану"

Об этом говорится в реестре судебных решений.

Судом установлено, что сириец и еще несколько его сообщников организовали незаконную систему международных валютных операций. Они пересылали средства представителям террористической организации "Талибан" через посредника в Турции. "Талибан" получил 3 тысячм долларов из Украины.

Аналогичным образом подсудимый должен был в декабря 2020 года перевести 7 тыс. долларов специалисту по электронным и взрывным устройствам "Талибана". Однако не довел дело до конца, поскольку деньги изъяли при обыске.

Сириец искренне раскаялся и признал свою виновность в совершении уголовных преступлений при указанных обстоятельствах. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься коммерческой деятельностью, связанной с переводом денежных средств в другие страны сроком на 2 года. При этом суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком в три года.

Напомним, что в Международном аэропорту Борисполь приземлился самолет из Афганистана, отправлен для эвакуации украинских граждан и членов их семей.

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