В Харькове судья, которая должна была рассматривать дело Николая Харьковского, заявила о самоотводе

В Харькове судья, которая должна была рассматривать дело Николая Харьковского, заявила о самоотводе

Ранее судья уже вела дело Николая Харьковского.

В Харькове судья Червонозаводского районного суда Харькова Татьяна Янцовская заявила о самоотводе по делу о смертельном ДТП, которое произошло на проспекте Гагарина, и в котором подозревают 16-летнего Николая Харьковского.

Об этом сообщает "Суспільне".

"12.01.2022 судьей Червонозаводского районного суда г. Харькова Янцовской Т.М. заявлен самоотвод по делу №646/4/22 по обвинению Харьковского Николая Михайловича", — сообщил руководитель аппарата суда Александр Воронин.

Чем вызвано такое решение судьи, неизвестно.

Подготовительное заседание по делу по обвинению 16-летнего водителя Infiniti назначено на 19 января.

Ранее стало известно, что указанная судья уже вела дело Николая Харьковского и осудила его условно.

Речь идет о приговоре Харьковского по делу о стрельбе в торговом центре. В июле 2021 именно Татьяна Янцовская признала Харьковского виновным по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) — назначила ему два года лишения свободы, но освободила от отбывания наказания с испытательным сроком в год .

Напомним, что жуткая авария произошла в Харькове 26 октября поздно вечером. 16-летний водитель Infiniti на огромной скорости проехал перекресток на красный сигнал светофора и влетел в другой автомобиль. В результате чего на месте погиб мужчина, еще три человека попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

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