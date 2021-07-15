В Харькове судья пожаловался на взятку ксерокопиями долларов США

В суд поступило ходатайство о прекращении производства, подкрепленное ксерокопиями долларов.

В Харькове судья пожаловался, что получил конверт с ксерокопиями долларов. Такой "подарок" он получил от абонента, на которого подало в суд коммунальное предприятие "Харьковводоканал" из-за долгов.

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Об этом сообщает Depo.Харьков

Судья Дзержинского районного суда Игорь Семиряд вчера, 14 июля, сообщил Высший совет правосудия о вмешательстве в его профессиональную деятельность. Он отметил, что с 17 июня получил на рассмотрение исковое заявление КП "Харьковводоканал" к абоненту о взыскании задолженности, а уже 29 июня открыл производство и назначил заседание.

12 июля в суд по почте от ответчика по делу поступило ходатайство, в котором он просит оставить иск без рассмотрения. В своем ходатайстве должник отметил: "Учитывая безосновательность правовых требований, прошу принять этот небольшой подарок, что в конверте, а после вынесенного решения об оставлении без рассмотрения или закрытии производства, я передам такой подарок еще". В конверте были ксерокопии купюр номиналом по 100 долларов.

Сам судья сообщил, что ходатайство получил после того, как назначил приговор.

Действия ответчика судья расценил как вмешательство в правосудие и попросил Высший совет принять меры по обеспечению независимости и авторитета судей.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил принятия закона о судебной реформы (законопроект № 5068), который даст старт реальной судебной реформе в Украине.

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