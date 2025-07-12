В Харькове свирепствует сильная буря: что известно (фото, видео)

Гроза / © Pixabay

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В Харькове и области 12 июля бурлит ненастье — порывы ветра достигали 20 метров в секунду, лил дождь, а последствия бури оказались трагическими.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Из-за стихии частично обесточен город Балаклея, а в селах Борщевка и Вербовка электроснабжение полностью отсутствует. На местах уже работают аварийные бригады, занимающиеся возобновлением подачи света.

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Непогода в Харькове

«Сильный ливень, град и шквальные порывы ветра повлекли за собой падение электроопор и повреждение крыш домов. Также по городу много поваленных деревьев», — отметил Синегубов.

Также в частном доме в Салтовском районе обрушилась крыша. Из-за этого пострадали три человека.

«Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Худшие последствия зафиксированы в селе Первомайское Змиевской общины: на 56-летнюю женщину упало дерево.

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Женщина погибла на месте от травм.

Дата публикации 21:34, 12.07.25 Количество просмотров 24 Шквальный ветер и ливень в Харькове: есть погибший, села остались без света

Напомним, во Львове С вечера 9 июля и утром 10 июля были также сильные дожди. Из-за ливня подтопило несколько улиц. Река Зубра под городом вышла из берегов.