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В Харькове свирепствует сильная буря: что известно (фото, видео)
В Харькове пронеслось мощное ненастье — ураган и ливень повредили линии электропередач, есть жертва.
В Харькове и области 12 июля бурлит ненастье — порывы ветра достигали 20 метров в секунду, лил дождь, а последствия бури оказались трагическими.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Из-за стихии частично обесточен город Балаклея, а в селах Борщевка и Вербовка электроснабжение полностью отсутствует. На местах уже работают аварийные бригады, занимающиеся возобновлением подачи света.
«Сильный ливень, град и шквальные порывы ветра повлекли за собой падение электроопор и повреждение крыш домов. Также по городу много поваленных деревьев», — отметил Синегубов.
Также в частном доме в Салтовском районе обрушилась крыша. Из-за этого пострадали три человека.
«Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь», — говорится в сообщении.
Худшие последствия зафиксированы в селе Первомайское Змиевской общины: на 56-летнюю женщину упало дерево.
Женщина погибла на месте от травм.
Напомним, во Львове С вечера 9 июля и утром 10 июля были также сильные дожди. Из-за ливня подтопило несколько улиц. Река Зубра под городом вышла из берегов.