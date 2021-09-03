В Харькове тиктокеры пробрались на военный завод и устроили танцы на САУ (видео)

В Харькове тиктокеры пробрались на военный завод и устроили танцы на САУ (видео)

Молодежь устроила "дикие" танцы на артиллерийской установке.

В Харькове тиктокеры для эффектного видео пробрались на режимный объект "Харьковский тракторный завод" в ангар с военной техникой. Там они устроили танцы на артиллерийских установках.

Также читайте Заехали на авто и танцевали на капоте: под Одессой нетрезвая молодежь устроила свою праздничную линейку в учебном заведении

Об этом сообщает Милитаристский.

Группа тиктокеров решила заработать лайков и сделать видео на военной технике на тракторном заводе, где хранится военная техника. Они пробрались в ангар, а там сталиотплясывать на артиллерийской установке "Гвоздика".

Результаты своих съемок они выложили в социальной сети "TikTok". Впрочем, уже через некоторое время видео исчезло.

Пользователей в Сети возмутило, как блогерам удалось проникнуть на военный объект, несмотря на имеющуюся охрану.

На предприятии "ХТЗ" этот инцидент пока никак не прокомментировали.

Напомним, что в Измаиле Одесской области пассажиры маршрутки устроили дискотеку во время движения. Они включили музыку и стали плясать в салоне автобуса.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку