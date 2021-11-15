В Харькове трамвай сбил иностранную студентку: девушка в коме

В Харькове трамвай сбил иностранную студентку: девушка в коме

В результате ДТП девушка получила тяжелые травмы и впала в кому.

В Харькове 19-летняя девушка попала под трамвай. По словам очевидцев, она была в наушниках и не услышала предупредительный сигнал водителя.

О состоянии девушки сообщает "Суспільне".

Трагический случай произошел сегодня, 15 ноября на перекрестке улиц Валентиновской и Академика Павлова, недалеко от метро "Студенческая". Трамвай №27 сбил 19-летнюю девушку, которая переходила колеи.

В результате девушка получила многочисленные травмы. Ее из-под трамвая достали спасатели и медики, а затем пострадавшую в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

"Она в коме I степени. У нее черепно-мозговая травма, закрытый перелом позвоночника, ребер, тупая травма живота, таза", — сообщил директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

По его словам, пострадавшая – иностранная студентка медуниверситета.

Напомним, что в Запорожье 63-летний мужчина попал под трамвай на остановке общественного транспорта. Вагоном ему отрезало пальцы.

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