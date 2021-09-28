В Харькове трое полицейских напали и ограбили прохожих

В Харькове трое полицейских напали и ограбили прохожих

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В Харькове трое полицейских подозревают в нападении и ограблении прохожих.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В октябре 2020 года после окончания рабочей смены полицейские напали на двух прохожих. Для преступления они выбрали одну из малолюдных улиц Харькова. Копы начали бить мужчин, повалили на землю и забрали 30 тыс. гривен и телефон.

"Трое правоохранителей подозреваются в ограблении, совмещенном с насилием, совершенном по предварительному сговору группой лиц", — говорится в сообщении.

ГБР сообщил фигурантам о подозрении. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, что в Днепропетровской области банда полицейских силой выбивала деньги у задержанных.

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