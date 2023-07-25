В Харькове троллейбус сбил четырех человек, среди которых двое детей — подробности масштабного ДТП (видео)

Предварительно сообщают о забоях у всех травмированных.

Троллейбус в Харькове сбил четырех человек, среди которых двое детей, на пешеходном переходе. Масштабное ДТП произошло вечером 25 июля на проспекте Любови Малой.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "ХХ".

На кадрах опубликованного видео можно увидеть людей, лежащих на пешеходном переходе. В нескольких метрах от них стоит вылетевший на обочину троллейбус и врезавшийся в бетонный столб.

Травмированных забрала одна машина скорой помощи.

ДТП в Харькове Фото: скриншот видео "ХХ"

Об этом сообщил "Суспільному Харків" директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

По его информации, у двоих взрослых и двоих детей легкое состояние.

Напомним, В Вышгороде под Киевом произошло смертельное ДТП. 40-летний водитель грузовика с прицепом выезжал с территории предприятия и, не заметив открывавшего ему ворота охранника, просто раздавил его.

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